صور.. قافلة صناع الخير الطبية الكبرى تنطلق إلى العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - انطلقت مع ساعات الصباح الأولى، اليوم الخميس، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة، فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ولجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية، للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالعلمين الجديدة.





وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وفقا لبيان صحفى، أن تعاون صناع الخير مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة وجامعة المنوفية لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة اليوم بمنطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة، يأتى فى إطار النهج الذى تتبعه صناع الخير فى مد جسور التعاون مع الجهات الشريكة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غير القادرة. وأوضح عبدالفتاح، أن قافلة اليوم تشمل تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضى غير القادرين فى تخصصات "العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن – الأمراض النفسية والعصبية – طب المناطق الحارة – العمليات الجراحية – الأطراف الصناعية – الأورام"، وأن تنظيم القافلة يتم وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية. وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأشد احتياجا فى مواقعهم ويعمل على الأكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

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