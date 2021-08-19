وزير التعليم العالى: تخصيص موازنة لدعم طلبة مدارس STEM فى الملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.





وخلال الاجتماع، أكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، ضرورة متابعة الخطة الاستراتيجية وخطة عمل الصندوق بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه، والعمل بكفاءة وفاعلية، وأن تصل برامج الصندوق إلى المبتكرين والنوابغ، فضلاً عن تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لنشر الوعى بأهمية الابتكار والاختراع، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع واحتضان الأفكار والعمل على تطويرها وتنميتها للوصول بها إلى منتجات ذات مردود اقتصادى.

ووجه عبدالغفار بإعداد خطة للتعريف بأهداف الصندوق تستهدف الوصول إلى جميع أفراد المجتمع المصرى، حتى يتمكن كافة المبتكرين والنوابغ من الاستفادة من الرعاية والدعم والتمويل الذى يقدمه الصندوق.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون خلال الفترة المقبلة بين الصندوق، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لدعم طلبة مدارس المتفوقين STEM فى مجال الملكية الفكرية، والابتكار، والاختراع، وريادة الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص موازنة خاصة بهذا الدعم خلال العام المالى الحالى، مضيفًا أنه سيتم مد هذا الدعم إلى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

ولفت خالد عبدالغفار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتيسير على الباحثين، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للأفكار التى تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمى للابتكار، وتقييم مستوى الجاهزية التكنولوجية للأفكار المقدمة، وذلك من خلال إطلاق برنامج "تسريع التسويق" والمعلن عنه بالموقع الإلكترونى للصندوق من هنا وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للصندوق، حيث يمكن للمبتكرين التقدم بأفكارهم التى تحتاج إلى الرعاية أو الدعم أو التمويل اعتبارًا من أول شهر سبتمبر 2021 ولمدة شهر.

وخلال فعاليات الاجتماع، ناقش المجلس أوراق العمل والتقرير المقدم من محمد عامر عن نشاط وسير العمل بالصندوق.

ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2020/2021، وإعداد تقرير بأعمال وإنجاز الصندوق منذ بدء نشاطه فى نوفمبر 2020 تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، واعتماد موازنة لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM فى مجال الملكية الفكرية والابتكار والاختراع وريادة الأعمال.