توجيهات جديدة من محافظ الجيزة حول تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيكون لها دور فاعل فى متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للفئات المستهدفة خلال الفترة الحالية.





ووجه محافظ الجيزة، بإعداد خطة بالتعاون مع مديرية الصحة لتطعيم جميع العاملين فى القطاعات التعليمية والمصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين وكذا العاملين فى قطاع التعليم قبل الجامعى قبل بدء العام الدراسى الجديد فضلًا عن التوسع فى تطعيم العاملين فى دواوين عموم الأحياء والمراكز والمديريات لحماية المجتمع من إنتشار الفيروس.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة قيام جميع العاملين فى قطاع التربية والتعليم بالتسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بحجز اللقاح، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع جامعة القاهرة وتخصيص مراكز لتقديم اللقاحات تابعة لوزارة التعليم العالى، على أن تقوم وزارة الصحة بإمداد هذه المراكز باللقاحات والتجهيزات والمعدات اللازمة، فضلًا عن إمكانية تقديم الأطقم الطبية فى حالة الاحتياج إليها قبل 31 أغسطس الجارى حتى يمكن تطعيمهم بالجرعتين قبل بدء العام الدراسى الجديد، حيث ستخصص وزارة الصحة تطبيق خاص لهذه الفئة على الموقع الإلكترونى.

وكلف المحافظ بضرورة قيام رؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة والجهاز التنفيذى بالمناطق الصناعية والاستثمارية بالتنسيق مع المصانع لحصر أسماء العاملين بها حتى يتسنى لمديرية الصحة توجيه فرق إلى تلك المنشأت وتقديم اللقاح لهم مشيرًا إن إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 446 ألف شخص، الأمر الذى يحتم تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفة.

كما كلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة بإطلاعه يوميًا بنتائج مستهدفات التطعيم عن كل قطاع على غرار ما حدث فى مبادرة 100 مليون صحة مشيرًا إلى أنه من المستهدف تطعيم حوالى 45 ألف مواطن يوميًا لتحقيق مستوى متقدم حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفى نهاية اللقاء ناشد المحافظ المواطنين بضرورة تسجيل طلبات تلقى اللقاحات حفاظًا على سلامتهم موضحًا أنه تم تخصيص 40 مركز ثابت على مستوى المحافظة لتلقى اللقاحات منهم 9 مراكز لتطعيم الراغبين فى السفر بالإضافة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إفتتاح إحدى أكبر مراكز تلقى اللقاحات بأكاديمية الفنون ودعمه بحوالى 80 فرقة طبية ونشر الفرق والقوافل بالميادين والشوارع الحيوية للتسهيل على المواطنين، مشددًا على أهمية تلقى جميع العاملين فى القطاع الحكومى لقاح فيروس كورونا.