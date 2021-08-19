/646064/الاتحاد-السكندري-يتعاقد-مع-صانع-ألعاب-منتخب-نيوزيلاندا

نجح نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في التعاقد كوري ويبستر، لاعب منتخب نيوزيلاندا، لتدعيم صفوف فريق رجال السلة بالنادي، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تعاقد فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري مع النيوزلندي كوري ويبستر:

الاتحاد السكندري

توصلت إداراة فريق السلة بنادي الاتحاد السمكتدري، إلى اتفاق مع النيوزلاندي كوري ويبستر، من أجل إنضمامه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويمتد عقد كوري ويبستر مع نادي الاتحاد السكندري، لمدة موسم قابل للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على منافسه النادي الأهلي، كما حصد وصافة دوري السوبر بعد خسارته أمام الزمالك بنتيجة 3 – 2.

الأهلي

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.

وقال أوجستي: “سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من مجلس إدارة النادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة «رجال سلة الأهلي» لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات”.

وتابع:” أنه سيبدأ العمل سريعا مع جهازه المعاون استعدادا للموسم الجديد، بحثا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات.

واستكمل:” إن مرحلة الإعداد تحتاج إلى فترة زمنية مناسبة من أجل بدء الموسم بشكل قوي، خاصة أنه يعرف الكثير عن الأهلي ولاعبيه، مشددا على أن الوقت القادم سيشهد وقوفه بدقة على كل نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق بهدف تشكيل مجموعة قوية ومتجانسة قادرة على المنافسة وتلبية طموحات الجميع.

وأختتم حديثة قائلاً:””رجال سلة الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، وقائمة متجانسة مما يساعده على النجاح وعلى العمل بقوة في الفترة القادمة استعدادا لانطلاقة المنافسات في الموسم الجديد”.