/646062/السيسي-يصدر-5-قرارات-جمهورية-اليوم-أبرزها-قرار-بشأن-الحوكمة-الاقتصادية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 19\8\2021، عدد من القرارات الجمهورية .

دوت الخليج يرصد تفاصيل القرارات الجمهورية الصادرة اليوم قرارات جمهورية القرار الجمهوري رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020. إقامة محطة تموين وخدمات - القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا- محافظة بنى سويف لاستخدامها فى إقامة محطة خدمة وتموين سيارات. إقامة جبانة للمسلمين القرار الجمهوري رقم 314لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر،لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانة للمسلمين عليها. إنشاء مفرغ سمكي - القرار الجمهورى رقم 315 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمحافظة الأقصر،لاستخدامها فى مشروع مفرخ سمكي. - القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة ،لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمراني جديد" مدينة السويس الجديدة".

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