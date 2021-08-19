في 18 ساعة..أغنية «على الله» لـمحمد رمضان تحصد المليون الأول

/646061/في-18-ساعةأغنية-على-الله-لـمحمد-رمضان-تحصد-المليون-الأول

طرح الفنان محمد رمضان، عصر أمس الأربعاء أحدث أغنياته التي تحمل اسم «على الله»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب واستطاعت الأغنية في ساعات أن تحقق أرقاما قياسية من المشاهدات.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية على الله لمحمد رمضان

تصدرت أغنية «على الله» للفنان محمد رمضان تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أن حصدت خلال 18 ساعة المليون الأول من عدد المشاهدات، وهذا يعد رقم جيد للغاية، وكانت قد حصدت في بداية طرحها تريند رقم 1 على اليوتيوب.

كلمات أغنية «على الله» لمحمد رمضان

وتقول كلمات أغنية «على الله» : “على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله، أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها، هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها.. أنا الحقيقي دي الحقيقة، على المزيكا لساني أطول من برج إيفل، حطيت على الوحش عديت الليفيل، أنا كابوسك Egyptian eagle، أنت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل، منا ماشي على الله، على الله على الله، أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسرش”.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل جديد بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وذلك في يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، وأعلن محمد رمضان عن حفله الجديد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر مقطع فيديو لأحد حفلاته بالساحل الشمالي وعلق عليها، قائلا: “"ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 في جولف بورتومارينا للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".

محمد رمضان ينتصر على عمرو أديب بتغريمه 10 ألاف جنيها

كانت قد نشبت أزمة قوية بين محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب بعد أن هاجمه الأخير في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة MBC مصر بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان والشهير بفيديو الدولارات بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر بدفع مبلغ 6 ملايين، وظهر به رمضان هو يلقي الدولارات، ويفخر بما يمتلكه من أموال، هذا الأمر جعل الفنان محمد رمضان إلى القانون ورفع قضية ضد أديب بتهمة السب والقذف

انتهت هذه الأزمة بتغريم أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و50 جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والتي أقامها الفنان محمد رمضان وذلك بعد عدة تأجيلات للقضية.