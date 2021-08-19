ليفاندوفسكي علي أعتاب الانتقال إلى هذا الدوري.. تفاصيل

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كشتت تقارير اليوم الخميس، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي يريد خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أشارت أن مهاجم بايرن ميونخ الألماني يريد خوض تحدي جديد بعيد عن بايرن وذلك قبل بلوغه سن الـ 35 عاماً ويقدر النادي سعره بـ 100 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بإمكانية الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين بالحصول على خدماته هذا الصيف.

توج فريق بايرن ميونخ ببطولة كأس السوبر الألماني لموسم 2021، على حساب بروسيا دورتموند، بعد تحقيق الفوز في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب سيجنال أودونا بارك.

ضرب البولندي بهدفين في شباك بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، الأول جاء في الدقيقة الـ 41 والثاني في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، وأكد الألماني توماس مولر بالهدف الثالث لفريقة في شباك بطل كأس ألمانيا للنسخة الاخيرة.

رد المخضرم ماركو رويس مهاجم فريق بروسيا دورتموند، على هدفين ليفاندوفيسكي، في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، قبل أن يؤكد مولر على نتيجة المباراة.

شارك فريق بايرن ميونخ في المباراة كبطل للدوري الألماني الممتاز، لنسخة 2020 / 2021، وجاء بروسيا دورتموند في الجانب الأخر من المباراة كبطل كأس ألمانيا.

مباراة بايرن ميونخ في الدوري

حقق الفريق البافاري بايرن ميونخ في مباراته الأخيرة بالدوري، فوز قوي علي أوجيسبورج، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من الدوري، والتي تمكن فيها ليفانوفيسكي بتسجيل هدف وحيد ليعزز صدارته وينهي به لقاء الدوري الأخير، في الدقيقة الأخيرة من آخر أنفاس المباراة.

سجل الهدف الأول للفريق البافاري جيفيري لاعب الفريق الخصم أوجيسبيورج بعد الخطأ، وسجل الهدف الثاني للفريق سيرج جنابري، وجاء بالهدف الثالث جوشو كيميتش، وسجل الهدف الرابع كينجيسلي كومان، وأختتم البولندي ليفاندوفيسكي المبارا بالهدف الخامس.

بايرن ميونخ يودع دوري الأبطال

حقق الفرنسي باريس سان جيرمان الفوز علي الفريق الألماني بايرن ميونخ في الدور الربع نهائي للبطولة، وحجز مقعد له في المربع الذهبي لأبطال أوروبا، بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاث أهداف مقابل ثلاثة، بفارق أهداف مباراة الذهاب علي أرض الفريق الألماني والتي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدفين.