/646057/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-منتخب-كرة-الطائرة-صاحب-برونزية-ري-دي-جانيرو -أمل-مصر-في-التتويج-بالذهبية

تأهل المنتخب الوطني لرجال كرة الطائرة جلوس، إلى النسخة المقبلة، من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي، وحتى 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

ويستعرض دوت الخليج أبرز إنجازات فراعنة كرة الطائرة البارالمبية:

حصل منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس على الميدالية البرونزية، في دورة الألعاب البارالمبية، التي اقيمت في العاصمة البرازيلية ري د ججاميرو عان 2016.

حيث تمكن الفراعنة من التغلب على صاحب الأرض والجمهور منتخب البرازيل، وحقق الفوز عليهم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتتوج منتخبنا فراعنة كرة الطائرة جلوس، بـ كأس البطولة العربيةـ والتي أقيمت بالقاهرة، خلال الفترة من 23، وحتى 26 من شهر فبراير للعام الماضي، وذلك بعدما حقق الفوز على منتخب العراق بنتيجة 3-0 .

ومن المتوقع أن يحصد منتخب كرة الطائرة ميدالية برونزية على الأقل، حيث أنه أمل البعثة المصرية في التتويج بالميدالية الذهبية.

وتضم بعثة مصر في كرة الطائرة جلوس، بدورة بارالمبياد طوكيو 2020، 12 لاعبا، وهم:

1- هشام الشويخ

2- عبد النبى عبداللطيف

3- حسام مسعود

4- أحمد عبد الجليل

5- محمد ابواليزيد

6- محمد عبد المعطى

7- أحمد خميس

8- أشرف زعلول

9- صلاح عطا

10- مطاوع عبد الباقى

11- أحمد عبد الفتاح

12- السيد موسى

ويستهل أبناء النيل مبارياتهم بدورة طوكيو 2020، أمام منتخب البوسنة، وفي ثاني مبارياتهم يلتقوا مع صاحب الأرض اليابان، ويختتموا الفراعنة مبارياتهم أمام روسيا.

وجاءت مواعيد مبارياتهم في بارالمبياد طوكيو 2020، كالتالي:

المباراة الأولى: أمام المنتخب البوسني في تمام الواحدة والنصف ظهرًا.

المباراة الثانية: يوم 29 أغسطس، أمام صاحب الأرض اليابان، في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا.

المباراة الثالثة: يوم 31 أغسطس، أمام روسيا في تمام الساعة الثالثة صباحا.

وشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وشاركت مصر في 11 دورة بارالمبية سابقة، وحصدت خلالهم 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة

يشارك فيها الفراعنة في عام 1972م.