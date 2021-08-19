نشرة مركز المعلومات.. 76% من المصريين يشعرون بالأمان في الشارع المصري

صدر صباح اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 عدد جديد من نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليومية الإلكترونية

تضمنت النشرة "استطلاع للرأي" أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في يوليو 2021 تفيد نتائجه بأن 76% من المصريين بالعيّنة يشعرون بالأمان في الشارع المصري.

واحتوت النشرة على "انفوجرافيك" بشأن إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ارتفاع إنتاج مصر من الطاقة المتجددة في العام المالي الماضي 2020/ 2021؛ لتصبح 4.518 ألف ميجاوات/ساعة بزيادة قدرها 22% عن 2019/ 2020.

كما اشتملت النشرة أيضا على " فيديو جرافيك " تناول تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول نتيجة الثانوية العامة، موضحاً أنه تمَّ البدء في تطبيق منظومة الثانوية العامة في عام 2018؛ عبراستحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلًا من استرجاع المعلومات.

وتضمن قسم "مصر في معلومة" إحصائيات تتعلق بزراعة القمح في مصر، بعدما بلغت قيمة واردات مصر من القمح عام 2020 نحو (42.5) مليار جنيه مقارنة بـ(50.4) مليار جنيه عام 2019، بانخفاض بنحو (7.9) مليار جنيه عن عام 2019، ووصلت إنتاجية الفدان من القمح عام 2020 نحو (2.7) طن/فدان، مقارنة بـ(2.6) طن/فدان عام 2018.

وداخل قسم "مؤشرات" يوجد استعراض لتقرير "الطاقة في مصر" الصادر عن وكالة فيتش في أغسطس 2021، يُبرز أن مصادر الطاقة الحرارية التقليدية أسهمت بنحو 90.3٪ من إجمالي الكهرباء المولدة في مصر في عام 2020. ولاتزال المحطات العاملة بالغاز تهيمن على مزيج الطاقة في مصر، حيث أسهمت بنسبة 81.9٪ من إجمالي الكهرباء المولدة عام 2020، ومن المتوقع أن تحافظ محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز على الصدارة خلال العقد المقبل بنسبة مساهمة متوقعة تبلغ 80.9٪ من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030.

كما سلط قسم "قالوا في التوك شو" الضوء على تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التحرش الجنسي، وقد وجهت الأستاذة دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، التحية والشكر لسيادته لإقراره لهذا القانون، مشيدةً بما يتضمنه من تغليظ العقوبة بشكل خاص على المتحرش إذا كان يملك سلطة على ضحيته، بما يردع بقوة كل من تسول له نفسه أن يتحرش بإمرأة في أي مكان حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وركز قسم "زاوية تحليلية" على تناول تداعيات الوضع المتأزم الذي تشهده أفغانستان بعدما انهارت الحكومة الأفغانية، وفرَّ الرئيس "أشرف غني" من البلاد، وسيطرت حركة طالبان على الحُكم تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

كما اشتملت النشرة أيضا على مقالاً للرأي بتوقيع الدكتور/ حمدي عبد الرحمن- أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة وجامعة زايد ، حمل عنوان " معضلة الأمن في الساحل والصحراء وتأثيرها على دول الجوار العربي". وفيما يلي أبرز عناوين النشرة:

مؤتمر وزيرة الصحة تستعرض ضوابط تطعيم العاملين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نخطط لأن تحتل منطقة السخنة المركز الأول فى صناعة البتروكيماويات بالشرق الأوسط.

فى التوك شو: تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التحرش الجنسي، وزيارة رئيس جهاز المخابرات للأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

خبر عالمي: تواصل عمليات الإجلاء من كابول وطالبان تعد بـ"عبور آمن" للمدنيين إلى المطار.

تحليل دولي: أي مستقبل ينتظر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران؟

استطلاع اليوم: 76% من المصريين يشعرون بالأمان في الشارع المصري.

إنفوجرافيك اليوم: 22% زيادة في إنتاج مصر من الطاقة المتجددة في 2021/2020

فيديوجرافيك اليوم: تصريح وزير التعليم حول نتيجة الثانوية العامة.

مصر في معلومة: القمح في مصر.

زاوية تحليلية: انهيار الحكومة الأفغانية.. تداعيات متباينة.

وكالة فيتش: لا تزال المحطات العاملة بالغاز تهيمن على مزيج الطاقة في مصر بنسبة مساهمة 81.9٪ من إجمالي الكهرباء المولدة عام 2020

نتائج مؤشر المكافآت السياحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مقال اليوم: د. حمدي عبد الرحمن يكتب: معضلة الأمن في الساحل والصحراء وتأثيرها على دول الجوار العربي.

أجندة الفعاليات: أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021: المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص.

كتاب: الاقتصاد الرقمي والإدارة الإلكترونية: رؤية معاصرة لمشروعات المستقبل .