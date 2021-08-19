غدًا.. قطع المياه عن 3 مناطق فى 15 مايو 18 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قطع المياه عن المرحلتين الأولى والثالثة والمنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، اعتبارًا من الساعة الـ12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، وحتى الساعة الـ6 مساء بعد غد السبت الموافق 21 أغسطس 2021.





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