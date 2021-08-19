جدة - نرمين السيد - وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة -فى بيان- إنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 17 ألفا و765 طالبا وطالبة، حضر منهم 17 ألفا و541 طالبا وطالبة.
وأضاف أن نسبة النجاح بلغت 92.12%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 1.456 طالبا وطالبة حضر منهم 1.050 طالبا وطالبة فيما بلغت نسبة النجاح 58.6%، كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، وكذلك بلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية للصم 100%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنسبة نجاح 92%.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.