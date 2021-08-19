بنسبة نجاح 92%.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة -فى بيان- إنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 17 ألفا و765 طالبا وطالبة، حضر منهم 17 ألفا و541 طالبا وطالبة.

وأضاف أن نسبة النجاح بلغت 92.12%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 1.456 طالبا وطالبة حضر منهم 1.050 طالبا وطالبة فيما بلغت نسبة النجاح 58.6%، كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، وكذلك بلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية للصم 100%.