الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - وجاءت القرارات كالتالى: 1.القرار الجمهورى رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020. 2.القرار الجمهورى رقم 313 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا - محافظة بنى سويف لاستخدامها فى إقامة محطة خدمة وتموين سيارات. 3.القرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانة للمسلمين عليها. 4.القرار الجمهورى رقم 315 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمحافظة الأقصر، لاستخدامها فى مشروع مفرخ سمكى. 5.القرار الجمهورى رقم 316 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة السويس الجديدة".

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