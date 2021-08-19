مدبولى يناقش التوسع فى تنظيم المعارض التجارية بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى إقامة المعارض التجارية المصرية فى القارة الإفريقية، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، ومى عسل، رئيس هيئة المعارض المصرية، وحاتم العشرى، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.





وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية دعم وتعزيز أطر التعاون مع مختلف دول القارة الإفريقية فى كافة المجالات، وخاصة فى المجال التجارى، وذلك بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى المنشود لدول القارة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تلك الدول.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، موجزا للخطة التنفيذية وبرنامج عمل الفعاليات المقترح تنظيمها فى عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطة تأتى انطلاقا من مكون الأنشطة الترويجية فى خطة الوزارة للتوجه نحو أفريقيا، والذى يتضمن تنظيم بعثات تجارية خارجية، وأسابيع تجارية، ومعارض، وذلك تأسيسا على النجاح الذى تحقق للفعاليات التى قام بها التمثيل التجارى سواءً فى الدول التى يوجد بها مكاتب تجارية أو الأخرى التى لا يوجد بها مكاتب، مثل معرض الصناعات الغذائية فى كمبالا بأوغندا، ومعرض الصناعات الغذائية فى دار السلام بتنزانيا، والبعثة التجارية التى تم إيفادها للكاميرون والسنغال فى إطار مبادرة تنمية روابط الأعمال مع غرب إفريقيا.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى البرنامج المقترح لتنظيم العديد من الفعاليات والمعارض خلال الفترة المقبلة بمختلف الدول الأفريقية، والقطاعات المستهدفة لتلك المعارض، ومنها؛ قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وقطاع الصناعات الهندسية، وقطاع الصناعات الطبية والدوائية، وقطاع التعبئة والتغليف، منوهة إلى العديد من الخدمات اللوجيستية المساندة للمعارض الموجهة لأفريقيا.