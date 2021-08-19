طوغان ردا على تدوينة عمر كمال عن الثانوية: مصاب بفجائية الشهرة السريعة

جدة - نرمين السيد - وقال طوغان خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إن بعض فئات المجتمع لديهم ما يطلق عليه "شهرة الطفرة" أو فجائية الشهرة السريعة وهذا صنع خللًا فى سيكولجية النفسية لبعض الأشخاص، موضحًا أن هذه ليست طبيعة الأمور وهذه الظواهر موجودة ولكنها لا تستمر.

وتابع أن النجاح مجموعة من المراحل ومن يتعرض للمراحل الطبيعية لا يقول جملة "أجيب القرش" بغض النظر عن طريقة تحقيق المال، كما أن القدوة شىء مهم جدًا ومن مر بالمراحل الطبيعية للنجاح لا يمكنه أن يتعالى على المجتمع أو الطبقات الأدنى مثل الدكتور مجدى يعقوب الذى يصر على خدمة بلاده وهو مثال للشخص الذى مر بالمراحل الطبيعية للنجاح وهو نجاح ليس بنجاح طفرة.

وأضاف الكاتب أن هناك نماذج أخرى لنجاح الطفرة فى الشهرة والمال، وبالتالى الأسرة يجب أن تكون موجودة ولها دخل فى تكوين وجهة نظر أن تكون القدوة بعيدة عن هذا النوع من النجاحات، مشيرًا إلى أن التعليم منظومة متكاملة وهو إكساب الطالب مجموعة من الدرجات النفسية والعلمية لبناء عضو نافع فى المجتمع ولهذا سياسة الدولة الآن بها توطين تكنولوجيا وتأهيل الأجيال لخدمة سوق العمل ومنظومة بناء الدولة.