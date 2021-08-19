/646055/تعرف-على-غيابات-بيراميدز-أمام-أسوان-قبل-مواجهة-اليوم

تقام مباراة بيراميدز اليوم الخميس، أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس

غيابات بيراميدز

ويغيب عن صفوف بيراميدز في اللقاء، أحمد سامي بسبب الإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة، ورمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد فاروق ومحمود وادي بسبب الإصابة.

فوز بيراميدز علي الجونة

حقق فريق بيراميدز فوز مهم، على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحده والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب خالد بشارة.

عاد محمد الشبراوي لاعب الجونة بهدف التعادل لفريقة في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة طولية ناحية الطرف الأيسر لتصل إلى عمر السعداوي مررها إلى محمود الشبراوي الذي راوع لاعبين من بيراميدز وسدد كرة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد داخل المرمى.

رفض إبراهيم عادل التعادل للفريق السماوي في المباراة ليضرب بهدف الفوز والثاني لفريق بيراميدز في اللقاء، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة من خلال تمريرة خاطئة من خط دفاع الجونة، قطعها تراروي يمين منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى محمود صابر الذي أرسلها إلى إبراهيم عادل على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

موقف بيراميدز في الدوري قبل المباراة

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 46 نقطة من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 5 مباريات، نجح في تسجيل 44 هدف، في حين تلقت شباكة 37 هدف في هذا الموسم.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 35 هدفاً.