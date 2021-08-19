/646054/زعيم-الأغلبية-بعد-تصديق-السيسي-على-قانون-التحرش-يظل-عطاءه-نموذجا-فى-دعم-المرأة-والحفاظ-على-حقوقها

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف ، الأمين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية ،رئيس الهييئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تصديقه على تعديلات مستقبل وطن على قانون التحرش،مضيفا” خالص شكرنا وتقديرنا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لتصديقه على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي شملتها تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات ،ومن ثم سريان العمل بأحكامة ونصوصه”.

دوت الخليج يرصد تعليق زعيم الاغلبية بشأن تصديق السيسي على تعديلات التحرش تصديق السيسي على تعديلات قانون التحرش وأكد زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد، أن تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون التحرش ، تعد لفتة إنسانية جديدة وانتصار عظيم يقدمه الرئيس السيسي تعزيزا لأمن وأمان المرأة المصرية،قائلا:”لفتة إنسانية جديدة وانتصار عظيم يقدمة فخامة السيد الرئيس تعزيزا لأمن وأمان المرأة المصرية”. دعم الرئيس السيسي للمرأة وتابع زعيم الأغلبية، “استمرارا لعطاءه ودعمه اللا محدود فى مسيرة دعم وتمكين المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكالة”. واختتم “ بالغ فخرنا واعتزازنا وامتنانا لفخامته ويظل عطاءه تموذجا فى دعم المرأة المصرية ،والحفاظ على حقوقها”. تعديلات قانون التحرش المقدم من مستقبل وطن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني. فلسفة القانون وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

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