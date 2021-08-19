/646053/موعد-مباراة-بيراميدز-ضد-أسوان-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الخميس، أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، قطر، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الذي يمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري المصري لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف.

تشكيل بيراميدز وأسوان المتوقع

في حراسة المرمى الحارس المهدي سليمان.

خط الدفاع كل من أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي.

بينما خط الوسط كل من أحمد توفيق – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إيريك تراوري – رمضان صبحي.

خط الهجوم المهاجم دودو الجباس.

حقق فريق بيراميدز فوز مهم، على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحده والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب خالد بشارة.

عاد محمد الشبراوي لاعب الجونة بهدف التعادل لفريقة في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة طولية ناحية الطرف الأيسر لتصل إلى عمر السعداوي مررها إلى محمود الشبراوي الذي راوع لاعبين من بيراميدز وسدد كرة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد داخل المرمى.

رفض إبراهيم عادل التعادل للفريق السماوي في المباراة ليضرب بهدف الفوز والثاني لفريق بيراميدز في اللقاء، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة من خلال تمريرة خاطئة من خط دفاع الجونة، قطعها تراروي يمين منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى محمود صابر الذي أرسلها إلى إبراهيم عادل على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

موقف بيراميدز في الدوري قبل المباراة

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 46 نقطة من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 5 مباريات، نجح في تسجيل 44 هدف، في حين تلقت شباكة 37 هدف في هذا الموسم.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 35 هدفاً.