/646052/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-والطماطم-وصلت-5-جنيهات

سجلت اسعار الخضروات والفاكهة اختلافا اليوم الخميس ،ووصلت الطماطم إلى 5جنيهات بدلا من 6جنيهات ،و الكوسة ما بين 8إلي 12جنيها بدلا من 11جنيها، والبطاطس من6إلي 9جنيهات و بلغ الفلفل الرومي 6إلي 8جنيهات ،كما وصلت الفاصوليا 25جنيها ،والليمون 10جنيهات .

دوت الخليج يرصد اسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالاسواق

اسعار الخضروات اليوم فى الاسواق

كما سجلت البامية بـ 8جنيهات ،والفلفل الالوان 12جنيها، ووصل الخيار البلدي من5 إلى 8جنيهات و الخيار الصوب من 8 إلى 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي تراوح من 5 جنيهات إلى 6جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحار بين 3إلي 8جنيهات، والباذنجان العروس 4جنيهات إلى 6 جنيهات، والجزر 10جنيهات إلى 12 جنيها، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 25جنيها ، والبامية 8إلي 12جنيها للكيلو، والملوخية 12 جنيها للكيلو ،والليمون بين 5إلي 15جنيهات للكيلو علي .

اسعار الخضروات والفاكهة والمحوا إلى أن الموز البلدي تراوح من 10 جنيهات إلى 12جنيها، والبلح البرحي 25جنيها إلى 30جنيها ، والتفاح البلدي من 15إلي 20جنيها،والتفاح الأحمر المستورد 30جنيهًا.

اسعار الفاكهة

وصل سعر التفاح الاخضر بـ 30جنيها للكيلو الواحد، والبرقوق25جنيها ،والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30 جنيها، والموز المستورد 25 جنيها.

كما بلغ سعر العنب الاسود 15جنيها للكيلو الواحد ،والعنب البلدي 12.5جنيه، والعنب الاحمر 20جنيها،التين من 10إلي 15جنيها ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو .

بينما وصل سعر المانجو نعومي/الزبدية أو السكري 25جنيها، والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو، والكمثرى من 10إلي 20جنيها ، والخوخ 35جنيها،والبرتقال البلدي 10جنيهات ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .