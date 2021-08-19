تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي أمام المصري قبل مباراة غداً

/646050/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-أمام-المصري-قبل-مباراة-غدا

يدخل النادي الأهلي مباراته غداً الجمعة، أمام فريق المصري البورسعيدي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسبق وأن التقي النادي الأهلي مع فريق المصري البورسعيدي في 6 مواجهات في شهر أغسطس على مر تاريخ المواجهات بينهما.

أول مباراة جمعت، كانت في 13 أغسطس 2007، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

المباراة الثانية التي جمعت الأهلي مع المصري كانت في 13 أغسطس 2008، وانتهت لصالح الفريق البورسعيدي بنتيجة 2-0.

المواجهة الثالثة بين الأهلي والمصري كانت في 24 أغسطس 2010، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

المواجهة الرابعة بين الأهلي والمصري كانت في 15 أغسطي 2017، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

في 7 أغسطس 2018، فاز الأهلي على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0.

أما المواجهة السادسة بين الأهلي والمصري البورسعيدي، كانت في 29 أغسطس 2020، وانتهت لصالح الأحمر بنتيجة 2-0.

موسيماني

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران أمس.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين الغائبين عن مباراة طلائع الجيش، وكذلك اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة غداً الجمعة على ملعب الإسكندرية.

واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة طلائع الجيش وكذلك الغائبين عنها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة‏‏ المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.