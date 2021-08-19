انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب سبب الزحمة على دائري المريوطية

تسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب في كثافات كثافات مرورية عالية أعلى الطريق الدائرى في المريوطية، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من أكتوبر اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى المريوطية بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.