أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 19 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تحتفل الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بـ اليوم العالمى للعمل الإنسانى تحت شعار "السباق من أجل الإنسانية"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمى لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمحور احتفال هذا العام حول أزمة التغير المناخى وتأثيرها على الجوانب الصحية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وغيرها، خاصة على الفئات الهشة فى الدول والمجتمعات الضعيفة ومناطق النزاعات، وكذلك التى تشهد كوارث طبيعية تعطل عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى الجهات المستهدفة.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 84 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 9048 راكبا لوجهات مختلف، وذلك بواقع 61 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الخرطوم، دبى، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، أمستردام، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبى، فيينا، ميونيخ، برشلونة، ميلانو، بغداد، البحرين، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، عنتيبى، نيروبى، أسمرة، جوهانسبرج، أديس أبابا، و19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.

بروكسل

يعقد أعضاء البرلمان الأوروبى اجتماعا طارئا مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل لمناقشة التطورات الأخيرة التى شهدتها أفغانستان وسقوطها تحت سيطرة حركة طالبان، وتعقد لجنتا الشؤون الخارجية والتنمية بالبرلمان، مع وفد العلاقات مع أفغانستان، اجتماعًا مشتركًا استثنائيًا مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

موسكو

يبحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مع وزيرة الخارجية فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، بالعاصمة الروسية موسكو، تطورات الوضع فى ليبيا، بما فى ذلك سبل التسوية الشاملة فى ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين.

طرابلس

تعيد حكومة الوحدة الوطنية الليبية فتح حركة الملاحة الجوية والمعابر البرية بين ليبيا وتونس مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

القاهرة

يكون كوكب المشترى، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، أكثر إشراقا من أى وقت آخر فى العام وسيترائى طوال الليل وسيكون فى أفضل وضع له بالنسبة للأرض فى ظاهرة تعرف بالتقابل، حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وهو أنسب وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المشترى وأقماره الأربعة الشهيرة ، والتى تسمى أقمار جاليليو "أيو ، ويوروبا ، وجونيميت ، وكاليستو"، باستخدام النظارات المعظمة او التليسكوبات الصغيرة.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى الثامنة مساء احتفالية؛ بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى، تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى، على مسرح النافورة بالأوبرا.

القاهرة

تقام بـ دار الأوبرا المصرية فعاليات لقاء ثقافى للمبدعين من المصريين والعرب بـ عنوان "مؤتمر النيل"، حيث يتم فيه إلقاء الشعر والقصائد وعرض أفلام تسجيلية، فى قاعة الحضارة بـ الأوبرا.