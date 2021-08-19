/646049/طقس-اليوم-حار-على-القاهرة-الكبري-شديد-الحرارة-جنوبا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس الموافق 19\8\2021، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

دوت الخليج يرصد اخبار حالة الطقس اليوم و يسود ليلا طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. درجات الحرارة اليوم وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،تسود اليوم شبورة مائية فى الصباح على بعض طرق القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فضلا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. اخبار الطقس اليوم اما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 35 درجة وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

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