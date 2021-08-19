/646047/تعرف-على-موعد-مباراة-توتنهام--ضد-باكوس-دي-فيريرا-البرتغالي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتمكن نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي من الوصول الى مباراة اليوم بعدما انهى موسمه الماضي فى المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، والذى جمعهم من الانتصار فى 18 مباراة، والتعادل فى 8 مباريات، والخسارة فى 12 مباراة على مدار الموسم الكروري.

وجاء نادي توتنهام هوتسبير من انتصار هام ومثير علي حساب نادي مانشستر سيتي بهدف دون مقابل فى مباراته الاخيرة التى خاضها فى الجولة الاولي من الدوري الانجليزي الممتاز.

بينما صاحب الارض اليوم نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي انهى موسمه الماضي فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 53 نقطة، ويخوض مباراة هامة الليلة امام نادي توتنهام.

حقق توتنهام هوتسبيرج فوز صعب على مانشستر سيتي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب توتنهام.

نجح الكوري الجنوبي سون في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في شباك مانشستر سيتي، ليقود توتنهام بتحقيق أول فوز في الدوري، وجاء الهدف من خلال من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لستيفن بيرجوين في منتصف الملعب الذي مرر الكرة لسون جهة اليسار ثم سدد سون الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس إيديرسون.

تشكيل مانشستر سيتي

إديرسون، كانسيلو، دياز، ناثان أكي، بنجامين ميندي، فيرناندينيو، جوندوجان، جريليش، رياض محرز، فيران توريس، رحيم ستيرلينج.

تشكيل توتنهام هوتسبيرج

هوجو لوريس، تانجانجا، سانشيز، اريك ديير، رجيوليون، سكيب، هويبيرج، ديلي آلي، بيرجوين، لوكاس، سون هيونج مين.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي كان قد تعاقد مع الإنجليزي جاك جريليش قائد فريق أستون فيلا في صفقة تاريخية يعتقد أنه أنها الأغلى لأي لاعب انجليزي على الإطلاق، حيث وقع عقدًا لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقال جريليش في تصريحاته للموقع الرسمي لمانشستر سيتي عقب التعاقد: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي".

وزاد: "السيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم - إنه حلم تحقق أن تكون جزءًا من هذا النادي".

وتابع: "خلال المواسم العشرة الماضية، فازوا بألقاب كبرى باستمرار، لقد نقلهم بيب هنا إلى المستوى التالي، وتعد كرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا، اللعب لبيب والتعلم منه سيكون شيئًا خاصًا وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير".

وأضاف: "البنية التحتية للنادي رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار للبدء، وألتقي بالجميع وأبدأ اللعب."