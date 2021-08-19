/646045/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-ريندرز-بـ-الدورى-الأوروبى

يدخل فريق جالاتا سراي التركي، ضيفا على نظيره فريق ريندرز الدنماركي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة من مساءً اليوم الخميس، على ملعب "إسكسي بارك ريندرز"، في ذهاب الدور التمهيدي الأخيرة المؤهل لمرحلة المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "أتاتورك تيليكوم" معقل فريق جالاتا سراي يوم الخميس المقبل 26 أغسطس.

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، من الدور التمهيدي الثاني، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي، بالخسارة بنتيجة 7-2 بمجموع المباراتين.

من جانب أخر، كشف فاتح تريم مدرب جالطة سراي، عن مستقبل الدولي المصري مصطفي محمد مع الفريق التركي بعد إنتهاء إعارته الموسم المقبل.

رسالة مدرب جالاتا لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.

وكان جالاتا سراي التركي تلقى هزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

جالاتا سراي يخسر بمشاركة مصطفى محمد

وجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي التركي في مباراة ، حيث جاء تشكيل فريقه كالآتي:

في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

خط الدفاع: أوزتورك ألباسلان - لويندياما - ماركاو - أومير بايرام

خط الوسط: كارا أيتاش - أردا توران - إيمري كيلينش

خط الهجوم: سيكيديكا - كيريم أكرتوجلو - ريان بابل

وعانى مصطفى محمد في الفترة الأخيرة من إصابة في القدم اليسرى، وذلك أثناء تواجده في المباريات التحضرية لفريقه، إلا أنه تمكن من العودة وشارك في التدريبلات الجماعية لفريق.