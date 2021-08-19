/646044/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس 19 - 8 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها، علي رأسهاتوتنهام ضد باكوس دي فيريرا في دوري المؤتمر الأوروبي، ومباراة جالاتا سراي التركي ضد ريندرز الدنماركي في ذهاب تحديد المتأهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة سلافيا براج ليجيا وارسو في تمام الساعة 7 مساءً

تقام مباراة ريندرز الدنمارك أمام فريق جالاتا سراي في تمام الساعة7 مساءً

فنربشخة أمام فريق هلسنكي فنلندا 8.45 مساءً

أولمبياكوس أمام فيرق سلوفان براتسيلافا سلوفاكيا في تمام الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

طرابزون سبور أمام فريق روما في تمام الساعة 7.30 مساءً

بازل أمام فريق هاماربي السويدي في تمام الساعة 7.30 مساءً

أندرلخت البلجيكي أمام فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي في تمام الساعة8 مساءً

تقام مباراة فينورد أمام فريق إيلفسبورج السويدي في تمام الساعة 8 مساءً

تقام مباراة رين الفرنسي أمام فريق روزنبورج النرويجي في تمام الساعة 8 مساءً

تقام مباراة باكوس دي فيريرا أمام فريق توتنهام في تمام الساعة 8.30 مساءً

مواعيد مباريات كأس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

تقام مباراة فلامينجو البرازيلي أولمبيا أوروجواي في تمام الساعة 12.15 فجر الخميس عبر قنوات beIN Sports HD 3

تقام مباراة أتلتيكو مينيرو البرازيل أمام فريق ريفر بليت الأرجنتين في تمام الساعة 2.30 فجر الأحد عبر قنوات beIN Sports HD 4.

نجح فريق البنك الأهلي في تحقيق انتصار هام علي فريق مصر المقاصة، ضمن المباراة التي جمعتهم أمس علي ستاد المقاولون العرب، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن مبارايات الجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

شهدت المباراة في اللحظات الأولي سخونة كبيرة من الفرقتين حيث نجح فريق المقاصة من إحراز الهدف الأول عن طريق عاشور الأدهم في الدقيقة"9"، ليرد عليه كريم بامبو سريعًا جناح فريق البنك الأهلي في الدقيقة "12"، وبعد أقل من عشرة دقائق استطاع اللاعب ذاته إحراز هدف آخر، لينتهي الشوط الأولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بهدوء من الفريقين، حتي حصل فريق البنك علي ركلة جزاء سجلها أحمد علي كامل في الدقيقة "57"، وبعدها بدقيقتين فقط نجح بامبو في إحراز الهدف الرابع في اللقاء والثالث لشخصه.

لم يكتفي بامبو بالهاتريك وسجل الهدف الخامس لفريق البنك الأهلي في الدقيقة "74"، ليتوج بامبو بعريس اللقاء، اطمئن فريق البنك بعد الهدف الخامس ليتمكن باسم مرسي من تسجيل الهدف الثاني للمقاصة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة"87"، ثم سجل الهدف الثالث، لتنتهي بذلك المباراة المثيرة بخمساية للبنك مقابل ثلاثة أهداف للمقاصة.

موقف الفريقين في الدوري

يقع فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، بينما تجمد فريق المقاصة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

كشف بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن ناديه تقديم شكوى لاتحاد الكرة ولأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومركز التسوية والتحكيم ضد ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة.