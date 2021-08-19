نشاط السيسى والشأن المحلى يتصدران عناوين صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس: أعلى درجات الأمان لمحطة الضبعة النووية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بقيام اللجنة العليا المتخصصة فى عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمرانى للأراضى حول المحطة وفق المعايير الدولية التى تطبق فى دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أية أنشطة بناء فى نطاق أراضى تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.

وأضافت أن الرئيس وجه بالتنسيق بين الجهات الرئيسية المعنية بمشروع المحطة، وهى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمرانى، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقاً للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول «استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة فى عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك فى إطار المخطط الإنشائى والتنفيذى الخاص بالمحطة، والذى يتم بالتعاون مع الجانب الروسى.

وعرض مدير الكلية الفنية العسكرية فى هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بالمحطة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة، مؤكدا أن المحطة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتى تحتوى على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وذلك وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، أو فى دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها 32 كيلومترا من مركز المحطة طبقا للمعايير الدولية.

وتحت عنوان "بتكليف من الرئيس السيسى.. عباس كامل يلتقى أبو مازن برام الله ويزور تل أبيب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه بناء على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصل الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى مدينة رام الله الفلسطينية وتل أبيب، فى زيارة تستهدف متابعة الجهود المصرية فى إطار عملية السلام بينهما.

وأوضحت أنه كان فى استقبال الوزير عباس كامل بمدينة رام الله الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" حيث نقل كامل لأبو مازن، رسالة من الرئيس السيسى، تتضمن تأكيد دعم مصر القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بجميع المناطق الفلسطينية والإقليم كافة.

وأضافت "الأهرام" زيارة رئيس المخابرات تأتى بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتى يرعاها رئيس الجمهورية.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتوسيع نطاق خدمات الشهر العقارى للتوثيق المميز والسريع ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل فى المحافظات، تكاملا مع مبــادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل، موضحا أن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائى لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن تطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقارى.

كما وجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة فى محيط كل من الحى الحكومى والبرلمان ومجلس الــشــيــوخ لتتكامل رمـــوز السلطات الرئيسية فى الــدولــة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فى نطاق جغرافى واحد ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع الرئيس على ابــرز مــحــاور تطوير منظومة التقاضى، خــاصــة مــا يتعلق برفع كفاءة مقار وابنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، فضلا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مبان جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التى تم إنشاؤها بنظام المبانى سابقة التجهيز، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائى والتقنى الذى تم فى مقار المحاكم.

كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة الــعــامــة، إلى جــانب ضـوابـط التعيينات فى الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربــط المحاكم بــالمــنــشــآت الــشــرطــيــة عــن بــعــد فى محاكم الاستئناف وذلــك بعد أن تم الانتهاء منه فى المحاكم الابتدائية.

وفى الشأن التعليمى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المرحلة الأولــى لتنسيق القبول بالجامعات تنطلق بشكل تجريبى مساء غد ورسمياً بعد غد السبت وتستمر لمدة 5 أيام وتعلن نتيجتها السبت 28 أغسطس بحد أدنى 88.14٪ وتضم 22954 طالباً وطالبة للشعبة العلمية و80٪ لشعبة الرياضيات وتضم 16283 طالباً وطالبة و65.5٪ الشعبة الأدبية وتضم 79033 طالباً وطالبة بإجمالى عدد المرحلة الأولى 11.8280 طالباً وطالبة.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع فتح باب التنسيق بشكل تجريبى مساء غد الجمعة وتنطلق رسمياً بعد غد السبت والمؤشرات تؤكد انخفاض الحد الأدنى لكليات القمة بعد تصريح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والبحث العلمى بانخفاض الحد الأدنى للقبول من 7 إلى 10٪ بالكليات بسبب انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة ويحسمها بشكل نهائى المجتمع التكرارى للثانوية العامة، وهو ما يؤكد انخفاض فى كليات القمة بمعدلات لم تشهدها منذ سنوات طويلة.

ولفتت "الجمهورية" إلى أن المؤشرات الأولية تشير بالنسبة لكليات القمة الطب البشرى من 92.5٪ إلى 92.1 ٪ وطب الأسنان من المتوقع أن تصل إلى 91.2 ٪ والصيدلة 89٪ والعلاج الطبيعى 88.4٪ والهندسة 79 ٪ وأماكن شاغرة للطلاب بالمرحلة الثانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 87 إلى 90.5٪ والإعلام مرتبطة بامتحانات القدرات، مؤكدة أن كل هذه المؤشرات هى مؤشرات أولية مرتبطة بعدد الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات بالزيادة أو النقص.

وفى تناولها للشأن المحلى وتحت عنوان "6 ملايين جرعة مصنعة محليا من لقاح كورونا أوائل سبتمبر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت أنه سيتم البدء فى الإفراج التدريجى عن 6 ملايين جرعة مصنعة محليا من لقاح كورونا بداية من الخامس من شهر سبتمبر المقبل، فضلا استلام عدد من اللقاحات تتضمن «جونسون آند جونسون»، و«سبوتنيك»، و«فايزر»، و«موديرنا»، و«ساينو فارم»، «استرازينيكا»، و«سينوفاك».

وأشارت إلى أنه جار استقبال 15 ألف جرعة أدوية الأجسام المضادة لصالح مرضى كورونا فى مصر، والتى ستتم إضافتها إلى بروتوكول علاج وزارة الصحة، نظرا للجدوى العلاجية فى تخفيض معدلات الاحتياج لدخول الرعاية المركزة بنسب تتراوح بين 79 % و90 %، فضلا عن خفض نسب معدلات الوفاة بنسب تتراوح 95 % إلى 98 %، هذا بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية جراء توفير التكاليف العلاجية والحجز بالمستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضحت صحيفة "الأخبار" أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بالعلمين الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأضافت أن زايد استعرضت خلال الاجتماع ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موضحة أن نقاط التطعيم التى تم تخصيصها بالمستشفيات الجامعية لتطعيم الأطقم الطبية ستقوم بتغطية تطعيم باقى العاملين بكل جامعة، كما تلتزم بالانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية من اللقاحات قبيل بداية العام الدراسى الجديد.

وتحت عنوان "تعاون بين العربية للتصنيع وهيئة الرعاية لتطوير الوحدات الصحية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد أهمية الشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن سرعة الإنجاز فى تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لرؤية «مصر 2030».

وأوضحت الصحيفة أن هذا جاء خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور د. «أحمد السبكى» رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشاد «التراس» بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق التطوير الشامل لنظام التأمين الصحى الشامل وتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصرى، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.