فيديو - مفيد فوزى يحرج تامر أمين على الهواء

جدة - نرمين السيد - وقال مفيد فوزى، خلال حواره لـ برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، موجها حديثه لـ تامر أمين: "لو قولتلك أنت ليه مش لابس دبلتك هترد عليا؟"، ليعلق عليه تامر أمين ضاحكا: "هو سؤال سخيف فعلا .. بس أنا استأذنت المدام فى كده". فيما قال تامر أمين: "أنا عندى مشكلة مع المعدن أصلا، ولولا طبيعة عملى كإعلامى مكنتش هلبس ساعة كمان، أنا مبلبسهاش خارج العمل".

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