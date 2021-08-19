الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد، فى بيان لها، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، معتدلا ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وكشفت الأرصاد عن نشاط متقطع للرياح طوال الأيام الـ 6 المقبلة، مع وجود شبورة مائية يوم اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.