طارق الشناوى يكشف تطورا جديدا فى الحالة الصحية لـ وائل الإبراشى

جدة - نرمين السيد - وكتب الشناوى: "الحمد لله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الابراشي يتماثل تمامًا للشفاء، جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن أشارككم فرحتى باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض". الحالة الصحية لوائل الإبراشي جدير بالذكر، أن الإعلامى وائل الإبراشى يقدم برنامج "التاسعة" على التليفزيون المصرى، وقد غاب عغن الشاشات منذ ديسمبر الماضى وحتى الآن بسبب تداعيات الفيروس الذى أثر على صحته بشكل كبير طوال الفترة الماضية.

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