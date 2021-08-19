نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري 2021 و شروط الحصول على وحدة سكنية بفائدة 3% علي 30 سنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري 2021 حيث تعمل الدولة بكامل طاقتها لتوفير المسكن المناسب للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض وأيضا المتوسط. بما يتناسب مع إمكانياتهم المالية المحدودة ويضمن لهم العيش الكريم والأمن.

كراسة شروط التمويل العقاري 2021

فقد أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري عن فتح باب حجز وحدات سكنية في المبادرة الرئيسية (سكن لكل المصريين) لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

اولا منخفضي الدخل:

غرفتين وصاله أو ثلاث غرف وصالة جاهزة للتسليم الفوري. مساحات تتراوح بين 75 إلى 90 متر إضافة إلى ذلك فإن سعر الوحدة السكنية يتراوح بين 164 ألف جنيه إلى 310 ألف جنيه. بمحافظات الإسماعيلية/ المنيا/ الشرقية/ سوهاج/ قنا/ وأيضا الإسكندرية. والمنوفية/ كفر الشيخ/ أسوان/ الغربية/ البحيرة/ بالإضافة إلى مطروح. والفيوم/ بني سويف/ أسيوط/ الوادي الجديد/ الأقصر/ شمال سيناء/ وأخيرا دمياط. يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 125 جنيها لا غير وبناء على ذلك سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية. وذلك عن طريق مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المتاح بها وحدات سكنية. الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمتقدم للوحدات السكنية لمنخفضي الدخل هو 54 ألف جنيه سنويا للفرد بما يعادل 4500 جنيه شهريا وبالمثل 72 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 6000 جنية شهريا.

ثانيا متوسطي الدخل:

ثلاث غرف وصاله تسلم خلال 36 شهرا (3 سنوات). مساحات تتراوح بين 100 متر إلى 120 متر مربع إضافة إلى أن سعر الوحدة السكنية يتراوح بين 470 ألف جنيها و 950 ألف جنيها. بمدن: بدر/ حدائق العاصمة (امتداد مدينة بدر)/ 15 مايو/ وأيضا حدائق أكتوبر/ 6 أكتوبر/ العاشر من رمضان/ أسوان الجديدة/ بالإضافة إلى الغردقة. العلمين الجديدة/ رشيد الجديدة/ المنيا الجديدة/ بني سويف الجديدة/ وأخيرا بور فؤاد. وللتقديم يجب شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيها لا غير وقبل كل شىء لا بد من سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الادارية. وذلك عن طريق مكاتب البريد المميكن بالمدن المتاح بها وحدات سكنية.

موعد مبادرة التمويل العقاري

وذلك اعتبارا من يوم الأحد 8 أغسطس 2021 وحتى السبت 14 أغسطس 2021 للمواطنين ذوي الإعاقة. ومن ناحية أخرى فإن التقديم سيبدأ من يوم الأحد 15 أغسطس 2021 وحتى الخميس 9 سبتمبر 2021 لكافة المواطنين بصفة عامة.