نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم: لا يجوز التظلم من تقدير الدرجات

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلمات على نتائج امتحانات الثانوية العامة كانت دائما وتاريخيا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها، بالإضافة إلى التأكد من تصحيح كل الأسئلة، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات، ولكنها لا تتدخل فى "تقدير الدرجات".





وقال، فى تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تقدير الدرجات هو شأن أكاديمى من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح، وبالتالى لا يجوز التظلم بشأنه، وبالتالى فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات الكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجانى أيضا للتيسير على الطلاب". وأضاف: "السؤال عن نماذج الإجابة فى هذا السياق مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط، ولذلك لن ننشر هذه النماذج الآن لأنها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما، سوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسى الجديد باذن الله". جدير بالذكر، أن وزير التعليم أعلن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ستنشر رابطا إلكترونيا، عصر يوم السبت المقبل، لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة، ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

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