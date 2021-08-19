فيديو - احترس من التحرش .. السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه فى انتظارك

جدة - نرمين السيد - أكدت دينا الجندى، عضو لجنة المشاركة السياسية بـ المجلس القومى للمرأة، أن تعديلات قانون التحرش الجنسى تعطى للمرأة الأمن والأمان أكثر من ذى قبل، لافتة إلى أن المتحرش الآن تصل عقوبته إلى الحبس 4 سنوات كحد أقصى، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى: "أتقدم بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بسبب تصديقه على تعديلات قانون التحرش الجنسى لافتة إلى أن هذا التصديق يعطى للمرأة المصرية قيمتها واحترامها والأديان تحث على هذا". وتابعت دينا الجندى: "السيدات تفخر الآن بـ قانون التحرش الذى صدق عليه الرئيس السيسى والذى سيغلظ عقوبة التحرش والتى تصل إلى 10 سنوات سجن حسب الموقف الذى تتم فيه عمليه التحرش"، مؤكدة أن حصول الجانى من المجنى علية على منفعة جنسية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات . وأوضحت أن هناك كثيرا من السيدات يتعرضن للتحرش من قبل رؤسائهم فى العمل بالإضافة ألى أن هناك فتيات يتعرضن للتحرش والان سوف نشعر بالاطمئنان بعد تغليظ العقوبة.

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