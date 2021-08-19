طارق شوقى: طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا الكترونيا، عصر يوم السبت الموافق 21 أغسطس لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم.





وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح. وتابع: وسوف نتقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.

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