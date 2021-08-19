/646042/محمد-عبد-الجليل-عن-التفويت-المباراة-أمام-البنك-الأهلي-ده-كلام-سفهاء

رد محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن الاتهامات التي تعرض لها فريقه بشأن تفويت المباريات، وقال في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"ده كلام سفهاء وغير مقبول على الإطلاق".

وتابع :"احنا بنعافر وبنواجه ظروف صعبة وبنعمل اللي علينا".

وأكمل :"اللي بيقول تلك الاتهامات فريقه لا يفوز من الأساس".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع :"اعتمد على بعض الناشئين وسياستنا هي بناء فريق للموسم الجديد".

وواصل :"هناك علامات استفهام على بعض قرارات التحكيم".

وأضاف :"أنا أتحمل نتيجة الخسارة من البنك الأهلي وبعض اللاعبين الذين أدفع بهم كانوا غائبين منذ بداية الموسم للإصابة أو للأمور الفنية".

وأكمل :"وقعت غرامات على اللاعبين اليوم أيضًا".

نتيجة مباراة البنك والمقاصة

نجح فريق البنك الأهلي في تحقيق انتصار هام علي فريق مصر المقاصة، ضمن المباراة التي جمعتهم اليوم علي ستاد المقاولون العرب، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن مبارايات الجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أبرز أحداث المباراة

شهدت المباراة في اللحظات الأولي سخونة كبيرة من الفرقتين حيث نجح فريق المقاصة من إحراز الهدف الأول عن طريق عاشور الأدهم في الدقيقة"9"، ليرد عليه كريم بامبو سريعًا جناح فريق البنك الأهلي في الدقيقة "12"، وبعد أقل من عشرة دقائق استطاع اللاعب ذاته إحراز هدف آخر، لينتهي الشوط الأولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني بهدوء من الفريقين، حتي حصل فريق البنك علي ركلة جزاء سجلها أحمد علي كامل في الدقيقة "57"، وبعدها بدقيقتين فقط نجح بامبو في إحراز الهدف الرابع في اللقاء والثالث لشخصه.

لم يكتفي بامبو بالهاتريك وسجل الهدف الخامس لفريق البنك الأهلي في الدقيقة "74"، ليتوج بامبو بعريس اللقاء، اطمئن فريق البنك بعد الهدف الخامس ليتمكن باسم مرسي من تسجيل الهدف الثاني للمقاصة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة"87"، ثم سجل الهدف الثالث، لتنتهي بذلك المباراة المثيرة بخمساية للبنك مقابل ثلاثة أهداف للمقاصة.

موقف الفريقين في الدوري

يقع فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، بينما تجمد فريق المقاصة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.