بعد تعافيه بشكل كامل..توفيق عكاشة يغادر المستشفي

/646041/بعد-تعافيه-بشكل-كاملتوفيق-عكاشة-يغادر-المستشفي

تعرض الإعلامي توفيق عكاشة لأزمة صحية مفاجأة نقل على اثرها مستشفى العملين، اذ عانى من ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم والسكر ويخضع الآن لعدة فحوصات وتحاليل طبية لتشخيص حالته النهائية، كما نصحه الطبيب المعالج بالمكوس داخل المستشفى لمدة 24 ساعة على الأقل.

دوت الخليج يكشف خروج توفيق عكاشة من المستشفى

وكشفت مصادر خروج توفيق عكاشة بعد إجراء الفحوصات الازمة التي أشارت إلى تحسن حالته، وكان عكاشة يعانى من التهابات في المعدة، بالإضافة إلى ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم ، فضلا عن اصابته بمرض السكر.

وكان قد أعلن توفيق عكاشة في منشور له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه مريض دون أن يكشف أي تفاصيل إذ كتب: «تونس تتحرر من الاحتلال الإخواني كما ذكرت لكم على قناة الحياة منذ فوز قيس سعيد وكفى علشان مريض جدًا تابعوا الحرية من إخوان الشيطان في تونس».

ظهر توفيق عكاشة مؤخرا بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديرى فى مدينة العملين الجديدة، حيث يقضى هناك إجازته الصيفية بصحبة المخرج أحمد حسن.

احتفالية الوفد بحضور توفيق عكاشة

وحضر الإعلامي توفيق عكاشة، وسط ترحيب به من الكافة ووكيل البرلمان محمد أبو العنين، ومصطفى بكري وعبد المنعم إمام، كما دعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة فى هذا الاحتفال المهم.

وانطلق حفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، وبحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد.

ويذكر أن الإعلامى توفيق عكاشة من مواليد عام 1991، وهو رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين، وأحد مؤسسي حزب مصر القومي الذي تأسس عقب ثورة مصر 2011، وقدم آخر حلقات برنامجه "مصر اليوم"، على شبكة قنوات الحياة، وتناول من خلاله تحليلا شاملا لما يدور على الساحة المصرية والعربية.