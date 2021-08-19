نشرة أخبار الأهلي اليوم: تعرف على موعد انتظام أيمن أشرف في التدريبات.. بيان رسمي بطلب حكام أجانب.. تنس طاولة القلعة الحمراء سيدات يفوز على العربي الكويتي في البطولة العربية

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شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاءعلى العديد من الأحداث الهامة والشيقة، وخاصتاً على مستوى الفريق الأول بالنادي، بعد تعادل الفريق أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وليد سليمان

كشف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف وليد سليمان من مباراة المصري المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب تعافى نهائياً، وأصبح يشارك في التدريبات الجماعية للفريق منذ عدة أيام، ولكن الجهاز الفني فضل عدم الدفع به إلا بعد مرور فترة على مشاركته في التدريبات الجماعية حرصا على سلامته.

أيمن أشرف

قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأهلي، إن أيمن أشرف مدافع الفريق سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا الخميس، بعد جلسة الاستشفاء التي خضع لها اليوم في الجيم، ومن ثم سيكون جاهزاً لمباراة المصري المقبلة، وفقاً لرؤية الجهاز الفني.

حسين الشحات

اكتفي حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حسين الشحات اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.

وأوضح أبو عبلة أنه فضل حصول اللاعب على جلسة علاج طبيعي وتدريبات بدنية خفيفة حتى لا تتفاقم شكواه.

وأكد أبو عبلة أن الشحات سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس بشكل طبيعي، ومن ثم سيكون جاهزًا لمباراة المصري المقبلة.

موسماني

وكتب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابة الشخصي”تويتر”:” واجهنا اضطرابًا كبيرًا كفريق، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية، كل شيء يحدث له سبب، ربما هناك أشياء أكبر قادمة لنا.

بيان الأهلي اليوم

أصدر مجلس إداراة النادي الأهلي بيانا رسميا، بعد تعثر الفريق أمام طلائع الجيش، وخسارته نقطتين، مما ادى إلى تراجعه عن منافسه فريق الزمالك، الذي يحتل المركز الأول برصيد 73 نقطة.

لنادي الأهلي يحرص دائمًا على إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية «الفجة» والمتكررة، وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء، وحكم الڤيديو المساعد، التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية. لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية.

فريق سيدات تنس طاولة الأهلي، حقق الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الأردن وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري.