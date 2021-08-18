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كشف الفنان أحمد العوضي حقيقة إنفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما سائله أحد المتابعين عن هذا الأمر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

دوت الخليج يكشف حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز

وقال أحمد العوضي في أحد التعليقات نافيا انفصاله عن ياسمين عبد العزيز: "والنبي بطل هبد الله يرضي عليك ... الحكاية مش ناقصة هبد، اللي قالك ضحك عليك... وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي انت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقي أتاكد من الكلام بعد كده.. ولو انت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط”.

العوضي يتوعد للمتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز

وجه الفنانة أحمد العوضي رسالة غامضة في أول تعليق له عقب سفر الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها بمدينة بمدينة جنيف بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة منذ أسابيع ونتيجة لخطأ طبي تعرضت لتسمم في الدم أودى بها إلى العناية.

كتب أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” متوعدا للمتسبب في أزمة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فقال: “ما حدث من تسيب واهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الازمه الصحيه علي خير ان شاء الله .. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث”.

واختتم العوضي تهديده قائلا: “لاتظنن صمتي نسيان .. بل لكل حدث حديث”.

تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز

جرت ياسمين عبد العزيز منذ أسابيع قليلة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.