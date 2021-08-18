بوجبا: تم خلق تفاهم فرنسي آخر«صور»

نشر الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في خط الوسط، صورة له مع مواطنه رافائيل فاران، من داخل تدريبات الشياطين الحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ظهر بول بوجبا في صورة له على صفحته الشخصية على تطبيق "إنستجرام"، مع الوافد الجديد رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الجديد القادم من ريال مدريد الإسباني، وكتب عليها : "تم خلق تفاهم فرنسي آخر".

وظهر رافائيل فاران في أول تدريباته مع فريق مانشستر يونايتد، بعد تخطية كافة الكشوفات الطبية في نادي الشياطين الحمر، قادم من ريال مدريد خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

قيمة عقد فاران مع مانشستريونايتد

أكد مانشستر يونايتد في بيان رسمي، أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن مدافعه رافائيل فاران، على أن يوقع على العقود عقب الخضوع للكشف الطبي.

وأوضح بيان مانشستر يونايتد، أن فاران سيخضع للفحص الطبي، ومن ثم التوقيع على العقد لينضم رسميا لفريق الشياطين الحمر.

وتقدر القيمة المالية للصفقة بحوالي 50 مليون يورو، أي ما يعادل 35 مليون جنية إسترليني، بعد مفاوضات طويلة بين العملاقين ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ولييدز

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على فريق لييدز يونايتد، بنتيجة خماسية مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، لينجح في أول مراحلة في البريمير ليج ويخطف ثلاث نقاط ثمينة في الإنطلاقة.

افتتح البرتغالي برونو فيرنانديز التسجيل في المباراة، في الدقيقة الواحدة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي مانشستر يونايتد بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها بول بوجبا بتمريرة ذكية بإتجاه برونو فيرنانديز المنطلق خلف مدافعي ليدز يونايتد والذي تمكن من ترويض الكرة داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس إيلان ميسلير.

عودة لييدز يونايتد

عاد فريق لييدز يونايتد في نتيجة المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق لوك أيرلينج، من خلال تسديدة يمينية صاروخية أكثر من رائعة عن طريق لوك أيلينج من خارج حدود منطقة الجزاء وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى بشكل مستحيل على الحارس ديفيد دي خيا.

رد الشيطاين الحمر على هدف التعادل لصالح ليدز، بعده بثلاث دقائق ليضرب بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 52 عن طريق ماسون جرين وود، من خلال هجمة مرتدة سريعة من لاعبي مانشستر يونايتد انتهت بتمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق بول بوجبا بإتجاه ماسون جرينوود المنطلق بشكل سريع خلف مدافعي ليدز يونايتد داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقة، في الدقيقة الـ 54 من عمر اللقاء، من خلال هجمة منظمة من لاعبي مانشستر يونايتد بتمريرة بينية من بول بوجبا لزميله برونو فيرنانديز المتمركز بشكل جيد داخل منطقة الجزاء والذي قام بترويض الكرة ثم أطلق تسديدة قوية إلى داخل الشباك حاول أحد المدافعين إبعادها إلا أن الكرة كانت قد عبرت بالفعل حدود خط المرمى.

ضرب برونو بالهاتريك والرابع لفريقة في الدقيقة الـ 60، من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي لمانشستر يونايتد عن طريق فيكتور ليندلوف ضرب الخط الدفاعي لليدز يونايتد بالكامل ووصلت لبرونو فيرنانديز المنفرد تماما بالمرمى ليسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس إيلان ميسلير.

اختتم فريد بالهدف الخامس والأخير في المباراة، في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلاانطلاقة سريعة من بول بوجبا على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فريد بتسديدة يسارية أرضية قوية سكنت شباك الحارس إيلان ميسلير في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.