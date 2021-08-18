أبرزهم «ونفضل نرقص» لأنغام...تعرف على أحدث أغنيات المطربين على مدار اليوم

/646023/أبرزهم-ونفضل-نرقص-لأنغامتعرف-على-أحدث-أغنيات-المطربين-على-مدار-اليوم

طرح مجموعة من المطربين المصريين أحدث أغنياتهم على مدار اليوم الأربعاء، أبرزهم كلا من الفنان أحمد جمال والفنان محمد رمضان والمطربة أنغام والفنان أحمد كامل وذلك عبر حسابتهم الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليج يرصد أحدث أغنيات المطربين على مدار اليوم

أغنية «على الله» للفنان محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه «على الله»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك في الساعة الثالثة عصر، وتقول كلمات الأغنية: “على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله، أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها، هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها.. أنا الحقيقي دي الحقيقة، على المزيكا لساني أطول من برج إيفل، حطيت على الوحش عديت الليفيل، أنا كابوسك Egyptian eagle، أنت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل، منا ماشي على الله، على الله على الله، أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسرش”.

أغنية «إنت عجباني» لأحمد جمال

طرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية «إنت عجباني»، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، والتى تدور فى إطار رومانسى مثلما يظهر مع كلمات الأغنية، التى تتماشى مع أجواء الصيف أيضاً، وقد أكد أحمد جمال أن الأغنية بمثابة هدية من كل شاب لحبيبته.

وتقول كلمات أغنية "إنت عاجبانى":إنتى عاجبانى فى حاجات فيكى ليكى شدانى.. من مقابله بقيتى وخدانى طب قوليلى ده ايه.. فى كلام تانى عندى بس استنى ثوانى..اى حد تانى فى مكانى كان هينسى هيقول ايه.. من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات.. انتى غير كل البنات فيكى لقيت مميزات”.

أحمد سعد يطرع الأغنية الدعائية لفيلم 200 جنيه

وأعلن الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيدويهات "إنستجرام" طرح أغنية الجديدة من فيلم 200 جنيه، وذلك بعد تأجيل طرحها من قبل حيث أعلن سعد ذلك من خلال فيديو قام بنشره.

أنغام تطرح أحدث أغانيها ونفضل نرقص على يوتيوب

وطرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة بعنوان «ونفضل نرقص» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع وسام عبد المنعم وتريات تامر غنيم تسجيل خالد سند.

وطرح المطرب أحمد كامل أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “على عيني”، والتى قدمها لأول مرة فى حفل السبت الماضى على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وهي من إنتاج محمد محسن جابر، وكشف كامل عن بعض كلمات الأغنية وتقول: "وعلى عيني أشوفك جاية قدامى، وأبص بعيد، على عينى تفوت بينا الليالى وتنتهى المواعيد".