/646019/الإنتاج-يفوز-علي-المحلة-بثلاثية-مقابل-هدف-وحيد

انتهي منذ قليل اللقاء الحاسم بين فريق غزل المحلة والإنتاج الحربي، بفوز الفريق الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء علي ستاد المحلة، في الجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد موقع تحيا مصرإحصائيات المباراة:

لم ينتظر الفريقين مرحلة جس النبض حيث ضغط فريق الإنتاج في الربع ساعة الأولى من المباراة، ونجح عن طريق الضغط من إرباك دفاعات المحلة، وأحرز "معتز محب" لاعب المحلة هدف في مرماه في الدقيقة 14، ولم ينتظر الفريق المساوي كثيرًا حتي يعدل النتيجة، حيث تمكن "عبدالقادر يحيي" من التعادل في د 23.

أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تشكيل الفريق لخوض مباراة الإنتاج الحربي بالجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم، علي ستاد غزل المحلة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ومع صافرة الشوط الثاني، زادت هجمات الفريق الحربي حتي تمكنوا من الحصول علي ركلة جزاء في الدقيقة “63” سجلها حسن ياسين، وقبل انتهاء المباراة وعقب انتهاء الوقت الأصلي استطاع هداف الإنتاج مصطفي البدري من تسجيل الهدف الثالث بعد انفراضه بالحارس.

خالد عيد يعلن تشكيل المحلة لمواجهة الإنتاج

وجاء التشكيل كالتالي:

عمرو شعبان - محمد فتح الله - محمود علاء - هشام عادل - أشرف سيد - معتز كاجو - أحمد عادل - أحمد عيد - أحمد النادي - عبده يحيى - عبدالرحمن عاطف. دكة البدلاء : خالد كساب - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - خالد الأخميمي - محمد البشبيشي - أحمد الشيخ - بسام ماهر - محمد غلوش - محمد عبدالقادر.

وكان المدير الفني للمحلة، قد أعلن سابقًا قائمة الفريق لخوض هذا اللقاء وضمت كل من:

قائمة غزل المحلة

عمرو شعبان، ومحمد البشبيشي، ومحمد فتح الله، ومحمود علاء، وهشام بلحة، واشرف سيد، وخالد كساب، وإسلام فؤاد، وفتحي مبروك، وخالد الاخميمي، وأحمد الشيخ، وحموشة، ومعتز محب، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وأحمد عيد، ومحمد غلوش، ومحمد كارم، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد عبدالقادر، وأحمد النادري، وعبده يحيي.

موقف الفريقين في الدوري بعد انتهاء المباراة

احتل فريق الإنتاح المركز السابع عشر بعد المباراة، برصيد 26 نقطة، بينما احتل فريق المحلة المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.