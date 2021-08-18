بعد إعلان نتائج الثانوية العامة ..انتحار طالبة بـ«حبة الغلة» في المنوفية

/646018/بعد-إعلان-نتائج-الثانوية-العامة-انتحار-طالبة-بـحبة-الغلة-في-المنوفية

لقيت طالبة فى الثانوية العامة تدعي «يسرا.ص.ا» مصرعها ، عقب تناولها عدد من أقراص حفظ القمح من التسوس ، نُقلت على أثرها للمستشفي الجتمعي بالمنوفية ، بعد محاولات دامت لساعات من قبل الأطباء وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربها وأهالي قريتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انتحار طالبة الثانوية العامة بالمنوفية نتائج الثانوية العامة وأكدت مصدر أمني، أن الطالبة تناولت اقراص مكافحة تسوس القمح، عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة ، وعدم حصولها علي المجموع الذي تحلم به ، وقالت الأسرة أن الفتاة صُدمت بعد ضهور النتيجة، وفكرت بالانتحار، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . اقراص القمح وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بوفاة طالبة في الثانوية العامة، مقيمة بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

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