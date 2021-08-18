الزعيم عادل إمام يثير الجدل بإصابته بكورونا..وهذه هي الحقيقة

/646017/الزعيم-عادل-إمام-يثير-الجدل-بإصابته-بكوروناوهذه-هي-الحقيقة

انتشرت العديد من الانباء خلال الساعات القليلة الماضية التي تفيد إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورنا المستجد وخضوعه للعزل في فيلته بمدينة الساحل الشمالي بسبب خوفه من فيروس كورونا، فضلا عن منع الزيارات عنه

دوت الخليج يرصد حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

ونفى دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلة هذه الشائعات قائلا إن هذا الأمر غير صحيح تمامًا، فالزعيم في صحة جيدة ويتواجد برفقة أفراد أسرته يقضي إجازته الصيفية.

الجدير بالذكر، أن الزعيم عادل إمام حاصرته هذه الشائعة من قبل وذلك في شهر يوليو الماضي، ولكن نفى مصدر مقرب منه هذه الأنباء مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ويقضي معظم أوقاته برفقة أبنائه وأحفاده، لافتا إلى أن هذه الشائعات تثير غضب أسرة الزعيم، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتداول فيها هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة.

أخر ظهور لعادل إمام

وكان أخر ظهورللزعيم عادل إمام على الشاشة عام 2019، من خلال مسلسل فلانتينو الذي عرض في المنافسة الرمضانية هذا العام، وشارك في العمل بجانب عادل إمام الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، حمدي الميرغني، سليمان عيد، إنعام الجريتلي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، وحقق العمل نجاحًا وقت عرضه، وكان من إخراج نجل الزعيم رامي إمام، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

نبذة عن عادل إمام

الفنان عادل إمام ولد في 17 مايو من العام 1940 بقرية شها محافظة الدقهلية، وكان قد التحق بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ومن هنا بدأ شغفه وحبه للفن في الظهور حيث بدأ تمثيله على مسرح الجامعة، ليخرج من مسرح الجامعة قاصدًا الأدوار السينمائية الصغيرة التي أبرزته بشكل كبير في منتصف الستينيات، ليلمع نجمه بعد ذلك في فترة السبعينيات حينما أدى دور البطولة في فيلم البحث عن فضيحة، ليظل متربعًا عرش الفن والنجومية حتى وقتنا هذا.