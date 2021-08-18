نشرة أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: عودة ثلاثي الفارس الأبيض لتدريبات الفريق..تعليمات فنية خاصة لـ أشرف بن شرقي قبل لقاء سيراميكا.. قائمة الفريق أمام كليوباترا

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شهدت الساحة الرياضية اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار، وبالأخص في نادي الزمالك، قبل لقاء نادي سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز، في الجمعة القادمة.

ويستعرض دوت الخليج أخبار الزمالك على مدار اليوم، في تقرير بسيط ومفصل.

بن شرقي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

وتحدث الثنائي خلال الجلسة عن بعض الأمور الفنية، كما وجه المدير الفني بعض التعليمات للدولي المغربي لتنفيذها في المواجهات المقبلة للفريق.

ثلاثي الزمالك

شارك المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم الأربعاء، وخضع حميد أحداد لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق للتعافي من إصابته بنزلة معوية، والتي تعرض لها قبل لقاء وادي دجلة الأخير.

وشارك الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الأربعاء.

وغاب الثنائي عن لقاء الزمالك ووادي دجلة أمس بسبب تراكم الإنذارات، وبات الثنائي جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق سيراميكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:20 مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

عبدالله جمعة

وكتب عبدالله جمعة عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:” لا تستمع لاي شخص يحاول احباطك سر في طريقك وثق في نفسك وفي الله القدير “.

أدى عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الأربعاء.

وخاض اللاعب تدريباته تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن البرنامج المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وحرص كارتيرون وجهازه المعاون خلال الجلسة على تقديم التهنئة للاعبين بعد الأداء القوي أمام وادي دجلة وحصد النقاط الثلاث.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة بداية من لقاء سيراميكا، واستمرار النتائج الإيجابية من أجل حصد لقب الدوري.

وشرح كارتيرون للاعبين بعض الأمور الفنية والتكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي .

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.