قيادات مؤسسة مصر للصحة والتنمية بـ«ندوة دوت الخليج »..الوعى الصحى ضرورة  والوقاية تُغنى عن العلاج..عمرو  حسن: الحوافز مهمة لمواجهة الزياة السكانية..ورحاب محمود: قضايا المرأة حاضرة بتحركاتنا

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بعد توقيع برتوكول تعاون بين موقع دوت الخليج ومؤسسة مصر للصحة والتنمية

شهد موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، ندوة موسعة لأعضاء وقيادات مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وذلك بعد توقيع برتوكول تعاون بين دوت الخليج، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة،حيث وفق هذا البرتوكول سيكون لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، الحق فى إقامة ندوات تثقيفية صحية بموقع دوت الخليج بما يخدم رؤية وفلسفة التوعية الصحية ورفع الثقافة الصحية، علي أن يقوم موقع دوت الخليج بدعم هذه الرؤية وتسليط الضوء عليها حتى تصل الرسالة بشكل سليم للمواطن.

دوت الخليج يوقع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية

مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، تقدم خدماتها للمجتمع المصري على مجموعة محاور تتضمن التوعية الصحية المكثفة للمرأة والطفل والقضاء على فقر المعلومة، ودعم قضايا المرأة العربية والإفريقية المعاصرة لتفعيل دورها فى المجتمع، والتنمية المستدامة لأفراد المجتمع ككل سعيا نحو مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا

المؤسسة أيضا كان لها دور خلال الفترة الأخيرة بإجراء القوافل الطبية فى محافظة القليوبية ، ومحافظة البحيرة والمشاركة بمبادرة حياة كريمة، بحيث يتم إجراء مسح اجتماعى لتحديد احتياجات الأسر الفقيرة، بجانب أعمال التطوير لبناء الأسقف وأعمال السبكة والنجارة والكهرباء وأعمال المحارة والدهانات والتبليط، كما قامت أيضا بحشد كافة الجهود الممكنة وتعبئة الموارد المجتمعية للمساهمة فى الحد من تأثيرات وتداعيات كورونا خاصة علي الفرق الطبية حيث الدعم لعدد من مستشفيات العزل الطبى والأطقم الطبية المختلفة بالإضافة إلي دعم العمالة اليومية.

الندوة التى أدارها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، تضمنت مشاركة د.عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، والدكتورة رحاب محمود، مسئولة التنسيق والعلاقات بحملة “انتي الأهم”، حيث تضمنت النقاشات ملفات ذات صلة التوعية الصحية وقضايا المرأة بجانب جهود المؤسسة على مدار الفترة الماضية بمواجهة أزمة فيروس كورونا، جانب رؤي مواجهة الزيادة السكانية وتداعياتها السلبية علي التنمية فى مصر.

ندوة مؤسسة مصر للصحة والتنمية بموقع دوت الخليج

فى بداية الندوة أكد الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية، أهمية المصداقية التى يتمتع بها موقع دوت الخليج، وتطلعه لنتائج إيجابية بشأن التعاون المثتمر بين الموقع والمؤسسة بما يصب فى صالح المواطن والوطن، مؤكدا علي أن المؤسسة تحت غطاء وزارة التضامن الإجتماعى وأهدافه وتطلعاتها تتطابق مع أهداف وتطلعات استراتيجة التنمية المستدامة 2020، وعلى رأسها تحسين حياة المواطن، وهو ما تترجمة مبادرة حياة كريمة، والتى تتشرف مؤسسة مصر أن تكون أحد المؤسسات التى شاركت في المرحلة الأولى منها محافظة الدقهلية والقليوبية.

من ناحيتها تحدث د. رحاب محمود، مسئولة التنسيق والعلاقات بحملة “انتي الأهم”، عن قضايا المرأة فى مؤسسة مصر للصحة والتنمية موجه الشكر لموقع دوت الخليج على الدعم والتعاون المشترك، مؤكدة على أن قضايا المرأة من الأولويات التى يتم العمل عليها داخل المؤسسة ويتم وضع إطار التوعية فى الأولويات دائما ويتم العمل بشأنه على أرض الواقع مؤكدة على أن تحركات المؤسسة متماسة مع كل القضايا ذات الصلة بالمرأة حيث الإطار الصحى والثقافى والقضايا المجتمعية المتماسة مع المرأة من تحرش جنسى وختان إناث ومحو أمية، مؤكدة على أن كل قضايا المرأة يتم العمل عليها ميدانيا بشكل فعال ومن خلال أنشطة مختلفة.

الدكتور عمرو حسن بندوة موقع دوت الخليج وبرتوكول تعاون مؤسسة مصر للصحة

أكدت أيضا أن قضايا المرأة حاضرة لدى مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، من منطلق تحركات الدولة المصرية نحو التمكين الحقيقى للمرأة فى كافة المجالات وبكافة السلطات التشريعية والتنفيذة والقضائية مشيرة إلى أن جهد المؤسسة لدعم هذه الرؤية غير مقتصر على القاهرة والجيزة ولكنه متماس بشكل مباشر بالريف المصرى والصعيد والمناطق النائية ، مؤكدة على أن مصر تشهد تمكين حقيقى للمرأة .

د. عمرو حسن، عاد للحديث مرة أخرى للرد على تساؤلات الجانب الصحى بأولويات المؤسسة، مؤكدة على أن التوعية الصحية إطار من الإطارات الفعالة لدى المؤسسة على أرض الواقع، خاصة أن إشكاليات الجهل الصى كبيرة فى مصر وتحتاج للتوعية وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة، مؤكدا على أنه فى أحد المرات التى كان يقوم بدوره كطبيب فى مستشفى القصر العينى والحالة المعروض عليه كانت تحتاج لاسئصال رحم، ومع الكشف تفاجأ أنه مريض سكر منذ فترة كبيرة والمفاجأة كانت أن المريضة لا تعلم ذلك من الأساس، مشيرا إليى أن هذه الفلسفة التى يتم العمل فى إطارها من أجل أن يتم محاربة الجهل الصحى وأن يكون لدى المواطن وعى صحى مختلف قائلا:" بنتفق دائما أن رقمك حياتك ..بحيث معرفة الوزن ونسبة السكر والضغط وغيرها من الأرقام التى من اللازم أن تمكون معروفة لأى مواطن حريص على صحته".

الدكتورة رحاب محمود بندوة موقع دوت الخليج عقب برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية

د. عمرو حسن أكد على أن الوعى الصحى وإن كان نشاط من أنشطة المؤسسة، إلا أن قضايا المرأة ككل حاضرة أيضا، إيمانا بالرؤية والفلسفة فى أن المرأة دورها فعال وصاحبة رحلة كفاح كبير، ومن ثم تمكينها من شأنه أن يواجه إشكاليات كبيرة فى المجتمع، مؤكدا على أن المؤسسة ترى فى المرأة بأنها هى الأهم دائما ومن ثم تعمل فى إطار التوعية الصحية من منطلق الوقاية تغنى عن العلاج وليس الوقاية خير من العلاج .

د. رحاب محمود،عادت للحديث مرة أخرى، بشأن جهود المؤسسة بمبادرة أنتى الأهم، مؤكدة على أن المبادرة تستهدف العمل على تمكين المرأة رياضيا وثقافيا بحيث يكون لدى المرأة هوية تمكين حقيقى بكافة المجالات، مشيرا إلى أن الجانب الرياضة متماس بشكل ماشر مع الصحة ومن ثم يتم العمل فى إطاره بشكل فعال ميدانيا والتنسيق مع الإطار التوعوعى على كافة المنصات الإلكترونية.

الزيادة السكانية بمناقشات ندوة موقع دوت الخليج بمؤسسة مصر للصحة والتنمية

مناقشات الندوة أمتدت لملف الزيادة السكانية، حيث أكد د. عمرو حسن، أنه تشرف بالمشاركة فى قيادة المجلس القومى للسكان، ويدرك مدى خطورة ملف الزيادة السكانية، وتداعياتها السلبية، مؤكدا على أن مواجهة هذا الملف يتطل جهود مشتركة من الدولة المصرية والمجتمع والمواطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يرى فى هذه الأزمة بأنها «تحدى التحدى»ودائما ما يتحدث بشأنها فى كل الأواقت وهو ما يؤكد قمة الخطورة وتداعياتها السلبية على المجتمع والى يستوجب الوقفة.

وأكد د. عمرو حسن على أن الكاتب الكبير جمال حمدان له جملة شهيرة وعظيمة فى كتاب وصف مصر وه «فتش عن السكان»، ومن ثم فهى تمثل إشكالية كبيرة فى المجتمع الآن وتحتاج لترابط وتوافق بشأن مواجهتها، حيث كل مشكلة من المشكل فى مصر خلال الفترة الأخيرة سببها الزيادة السكانية، سواء من عشوائيات أو تعليم أو وضع صحى ليس منضبط، مشيرا إلى أن مصر تحارب الزيادة السكانية منذ نحو 60عاما ولم تقدم شيئ وبالتالى هنا الوقفة لابد أن تكون مختلفة ومحققه لنتائج وتوجد دول كثيرة حققت هذه النتائج.

آليات مواجهة الزيادة السكانية بندوة موقع دوت الخليج

ولفت إلى أنه يتصور أن تكون الحلول من خلال خطاب دينى معاصر ومواجهة ثثقافة «اللعيال بتيجى برزقها»وإعلام مستمر فى الدعم والمساندة فى المواجهة والتوعية وتعليم مختلف من خلال مناهج سكانية تستطيع أن تنشأ جيل مدرك لأهمية وعظمة الأسرة الصغيرة بجانب حوافز من الدولة تشجع المواطن على أن يكون لديه أسرة صغيرة يستطيع أن يعيش بها بشكل مختلف ومتطور ومريح.

د. عمرو حسن اختتم اللقاء بتوجيه عدة رسالئل للست والفتاة المصرية، مؤكدا على أن رسالته لكل ست وفتاه مصر بأنها هى الأهم، بجودك ونجاحك وطموحك، و الأنسان رحلة فعليها أن يبدأ صح منذ البداية من خلال توعية صحية منذ أول يوم للوضع من أجل النمو الأفضل للـأطفال بجانب الوعى الصحى لها على المستوى الشخصيى حتى تكون مدركة لكل التحديات الصحية الجارية.