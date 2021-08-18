إقالة النائب عمرو يونس من أمانة سر تنسيقية شباب الأحزاب

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إقالة النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، من أمانة سر التنسيقية، ضمن خطة هيكلة التنسيقية، وإعادة ترتيب المناصب الداخلية والإجرائية فيها. يذكر أن هيئة مكتب مجلس النواب، اختارت خلال اجتماعها برئاسة المستشار حنفي جبالي، 5 أعضاء في تشكيل اللجنة العامة كان من بينهم النائب عمرو يونس، ووفقا لنص المادة 24 ‏‎تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس.

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