محافظ الجيزة يبحث آليات تقديم تطعيمات كورونا للقطاعات التعليمية

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات، للوقوف على آليات تنظيم عملية تقديم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للفئات المستهدفة خلال المرحلة الحالية، سواء للعاملين بالقطاعات التعليمية والصحية والمصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية.





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