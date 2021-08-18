ابن حقوق القاهرة.. السيرة الذاتية لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

جدة - نرمين السيد - يذكر أن المستشار عزت أبو زيد من مواليد سبتمبر 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام 1974.

والتحق المستشار أبو زيد بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجاً فى مناصبها القضائية المختلفة متولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، وتولى العمل مديرا لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول.

كما عمل بإدارتى الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفنى بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفنى بالقاهرة القسم الثانى، ثم وكيلًا للمكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص، حتى صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.