الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية مع مصر

جدة - نرمين السيد - ووأكد وكالة الأنباء الكويتية، أن الحساب الرسمى لمركز التواصل الحكومى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أعلن أن إعادة تسيير الرحلات مع تلك الدول يأتى مع الالتزام بالضوابط التى تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

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