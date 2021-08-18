الوطنية للإعلام: اختيار رضا عبدالسلام رئيسا لإذاعة القرآن الكريم لكفاءته 

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أن قرار حسين زين رئيس الهيئة، بتولى رضا عبدالسلام رئاسة إذاعة القرآن الكريم يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، واهتمامه بذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، ودعم حقهم فى الترقى للمناصب القيادية.





وأضافت الهيئة فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن القرار جاء أيضا لمعيار الكفاءة والقدرة على إدارة مؤسسة بحجم إذاعة القرآن الكريم، حيث يشغل رضا عبدالسلام منصب كبير مذيعى القرآن الكريم وعمل فى الإذاعة لمدة 30 عاما قدّم خلالها العديد من البرامج الإذاعية، ويعد أول مذيع من أصحاب الهمم الذى يتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم. وأكدت الوطنية للإعلام، أن الفترة القادمة ستشهد أيضا اختيارات من أصحاب الهمم الذين يتمتعون بالكفاءة المهنية لتولى مناصب قيادية ويمتلكون القدرة على التطوير وتحسين مستوى العمل.

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