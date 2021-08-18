صور.. وفد شباب الأحزاب يتابع مبادرة مصر بكم أجمل لذوى الهمم فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تابع وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوى الهمم بمحافظ بورسعيد، والتى أقيمت بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة.





وتفقد الوفد خلال جولته، وفقا لبيان التنسيقية اليوم الأربعاء، مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وتعرف على مراكز التدريب والخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال التطوير داخل المبنى.

وتندرج مبادرة "مصر أجمل بكم" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتهدف لتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وتنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

يذكر أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة من المصريين إيمانًا بدورهم الفعال بكل مناحى الحياة، ويتم توعية الأشخاص متحدى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب نادر مصطفى، ومرثا محروس وهدى عمار أعضاء مجلس النواب، ومحمود تركى عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى جبر وإسلام زيدان من أعضاء التنسيقية.

